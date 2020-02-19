Atakan Kayalar kimdir, kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bir kitap mağazasında çekilen videosunda okuduğu felsefi kitapları anlatan Atakan kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İşte Atakan Kayalar ile ilgili detaylar haberimizde...

ATAKAN KAYALAR KİMDİR?

10 yaşındaki Atakan Kayalar kendisini şu sözlerle anlatıyor, "Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz, beyin cerrahıyım desem olmaz, cumhurbaşkanıyım desem olmaz. Felsefeyle ilgilisin galiba dedim. Eğitim ve bireysel haklar üzerine konuşuyorduk. O an da Fethi Çağıl bir şey söyledi. Tam olarak hatırlamıyorum. Okuduğum kitaplara bakacak olursak. Kayı serisinin tamamını okudum. Nutuk okudum. Homeros İlyada okudum. Böyle buyurdu Zerdüşt okudum" şeklinde konuştu.

ATAKAN'IN ANNESİ: ÇOK MUTLUYUM VE GURURLUYUM

Atakan Kayalar'ın annesi Hülya Kayalar, "Şu an duygularım çok karışık. O kendini hemen ifade edebiliyor ama benim duygularım çok karışık. Bizim herhangi maddi, manevi beklentimiz yok. Sadece eğitim konusunda doğru, düzgün, sosyal arkadaşlarından koparılmadan biraz farklı eğitim alması. Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımızdan tek ricam oğlum Atakan Kayalar arkadaşlarından ayrılmadan öyle bir eğitim istiyoruz. Onun ötesinde çok mutluyum. Çok gururluyum. Maddi ve manevi her türlü mutlu. Halkımızdan istediğim bu hayatının devam ettirilmesi. Tıpkı benim yaptığım şekilde" diye konuştu.

İŞTE ATAKAN'IN OKUDUĞU KİTAPLAR

Yaşıtlarına oranla okuduğu kitaplarla ve felsefe üzerine yaptığı sohbetle kendine hayran bırakan Atakan, Jean-Jacques Rousseau'nun 'Toplum Sözleşmesi', Platon'un 'Devlet', Benedictus Spinoza'nın 'Etika', Richard Dawkins'in 'Yeryüzündeki En Büyük Gösteri', 'Tanrı Yanılgısı', 'Gen Bencildir' isimli kitaplarını okuduğunu söyledi.