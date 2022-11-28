Atakan Çelik'ten 'Bir Eylül Hatırası'

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Oyuncu Atakan Çelik, yeni şarkısı 'Bir Eylül Hatırası'nı dinleyicilerle buluşturdu. Sözleri Atakan Çelik ve Can Güneş, müziği Can Güneş’e ait 'Bir Eylül Hatırası' dijital müzik platformlarındaki yerini aldı.

Şarkının yapımı BKM Mutfak Müzik Yapım, düzenlemesi Burak Bedirli, kapak fotoğrafları ise Erkan Kemal Nas’a ait.

"SONBAHAR UZUN YÜRÜYÜŞLERİN EN YAKIN DOSTUDUR"

Çelik, yeni şarkısını şu sözlerle anlattı:

Her mevsim kendi hüznünü saklamayı başarır ama sonbahar beceremez bunu. Döker yapraklarını hemen. Havaya aldanıp ince giyilen, sonrasında en sağlam bünyeleri bile bir anda hasta edebilen bir mevsimdir. Aşk gibi biraz... Yazı özletir, kışı bekletir. Sonbahar uzun yürüyüşlerin en yakın dostudur. Kulaklıklarınızda bu şarkının çalması dileklerimle.