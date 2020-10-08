Atakan Çelik, Ramo'ya konuk oluyor!

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Show TV’nin beğeniyle izlenen dizisi, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği, RAMO’ya bu haftaki yeni bölümde Atakan Çelik konuk oluyor.

Ramo'nun Köksal’la çalıştığından şüphelenen Cihangir, ona öyle bir oyun oynar ki, Ramo’nun bu oyundan sağ çıkması neredeyse imkansızdır.

Cihangir aynı zamanda Sibel'in de peşindedir ve bu sürek avı Sibel'e sonuçları iyi olmayacak bir karar aldırtmak üzeredir.

Ramo, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!