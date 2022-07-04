Atakan Çelik ile İzel'den yeni single

Sözü ve müziği Atakan Çelik, düzenlemesi Kerem Keskin'e ait olan "Tek Hece"nin kapak fotoğrafları Erkan Kemal Nas objektifinden çıktı.

"Organize İşler Sazan Sarmalı" filmindeki performansıyla tanınan "Çok Güzel Hareketler 2"nin oyuncusu Atakan Çelik, müzik sahnesinde dördüncü kez yerini alıyor.

BKM Mutfak Müzik Yapım ve Avrupa Müzik işbirliğiyle yayımlanan "Tek Hece", 1 Temmuz'da tüm müzik platformlarında yerini aldı.