Ata’dan Yadigâr Şarkılar CSO Ada Ankara'da

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü haftasında, sanatın ışığında anılacağı “Ata’dan Yadigâr Şarkılar” konserinde, Türk müziğinin usta ismi Fatih Erkoç, kanun virtüözü ve orkestra şefi Ahmet Baran eşliğinde, seçkin bir orkestra ile sahnede olacak.

Konserde Ata yadigârı şarkılar, özenle hazırlanmış düzenlemelerle, dinleyicilere hem duygusal hem de gurur dolu anlar yaşatacak. Müzikal zenginliğiyle öne çıkan bu anlamlı konser, milli değerlerimizin müziğin evrensel diliyle buluştuğu, sanat ve duygunun iç içe geçtiği bir atmosfer sunacak.

9 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da gerçekleşecek olan bu özel etkinlikte, Atatürk’e olan sevgi, saygı ve minnet duygusu, müziğin birleştirici gücüyle yeniden hissedilecek.