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        Haberler Magazin Ata Demirer: Kader, gayrete âşıktır - Magazin haberleri

        Ata Demirer: Kader, gayrete âşıktır

        'Bir Tarihin Başlangıcı' temasıyla gerçekleşen Brand Week Istanbul'da ilk gün, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Nobel ödüllü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, ödülden sonraki ilk konuşmasını Brand Week Istanbul'da gerçekleştirdi. Günün kapanışında ise sahnede, etkinliğin onur konuğu Ata Demirer vardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 08:46 Güncelleme: 08.11.2024 - 08:55
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        "Kader, gayrete âşıktır"
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        Habertük, Bloomberg HT, SHOW TV ve HT Spor'un medya ana sponsoru olduğu, bu yıl 'Bir Tarihin Başlangıcı' temasıyla gerçekleşen Brand Week Istanbul’da ilk gün, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Nobel ödüllü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, ödülden sonraki ilk konuşmasını Brand Week Istanbul’da gerçekleştirdi. Günün kapanışında ise sahnede, etkinliğin onur konuğu Ata Demirer vardı.

        İlk günde, Dünya Şehirleri Kültür Forumu Direktörü Laia Gasch, WPP’nin Chief AI Officer’ı Daniel Hulme, Cannes Lions’ın Chief Content Officer’ı ve Contagious kurucusu Paul Kemp-Robertson, Cambridge Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Ayşe Zarakol, gazeteci ve yazar Nilay Örnek ile pazarlama mizahı ustası Tom Fishburne, ilham dolu hikâyelerini ve içgörülerini Inspiration Hall’da paylaşan isimlerdendi. Farklı master class’ların gerçekleştirildiği

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        Brand Week Istanbul 2024 açılışını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gerçekleştirdi. Konuşmasında inovasyon, refah, ekonomik büyüme, teknoloji, değerler, adalet ve demokraside daha adil bir başlangıcın nasıl mümkün olacağına odaklanan İmamoğlu, katılımcılara, “Önümüzde iki seçenek var. Parçalanma, kriz ve düzensizliklerle şekillenen kaotik bir gelecek mi yoksa dayanışma, işbirliği ve sürdürülebilirlikle daha iyi bir yaşam kurabileceğimiz umut dolu bir dünya mı?” diyerek seslendi.

        'Bir Tarihin Başlangıcı' sunumuyla ilk günün keynote konuşmacısı Prof. Dr. Daron Acemoğlu, önümüzdeki 20-30 senede dünyadaki dengeleri, pek çok ülkenin refahını ve büyüme potansiyelini etkileyecek beş akımı dinleyicilerle paylaştı. Yapay zekâ, eşitsizlik ve istihdam, yaşlanan nüfus, iklim değişikliği, makroekonomik dengesizlikler ve dünya ekonomi düzenindeki değişimler şeklinde sıraladığı bu akımların dünya ve Türkiye üzerindeki etkilerini anlattı. Gelecekte bu noktalardaki değişimi belirleyecek en önemli unsurun ise teknoloji olduğunu belirtti.

        'Mizahımın özünde insanı sevmek ve şaşırtmak var' diyen Ata Demirer, genç bir müzisyen olarak çalıştığı yıllarda Kuzey Ege insanıyla yaşadığı etkileşimlerin, komedyenlik kariyerinde onu bugün bile beslediğini söyledi. Kendisini henüz kimse komedyen olarak tanımazken, hazırladığı kaseti bir tanıdığı aracılığıyla Leman Kültür’e götürdüğünü anlatan Demirer, Cem Yılmaz’ın üne kavuştuğu yıllarda, çok sayıda kişiden komedi alanında keşfedilmek umuduyla talep geldiğini, kendisinin kasetinin de bu yoğunluk içinde değerlendirmeye alınmadığını aktardı. Üzüntüden kahrolduğunu ancak şansını başka yerlerde denemek üzere hazırladığı kaseti geri almak istediğini, fakat dergidekilerin kaseti kaybettiklerini ve bunun üzerine ona bir şans vererek kendisini izlemek üzere çağırdıklarını anlattı. Demirer, hikâyesini, "Kader gayrete âşıktır" sözleriyle tamamladı.

        Brand Week Istanbul kapsamın üç gün boyunca Felis Ödül Töreni de katılımcıları, marka ve reklam dünyası ile yaratıcı endüstrilerin temsilcilerini bir araya getiriyor. Ödüller ile Türkiye’nin yaratıcılığı ve stratejik başarısı kutlanırken, Brand Week Istanbul’da gece saatleri de sürpriz sanatçı performanslarıyla aydınlanıyor.

        Etkinliğin ilk gününde ödül töreni sonrasında Haliç Kongre Merkezi’nden gökyüzüne yükselen drone’larla gerçekleştirilen etkileyici bir gösteri İstanbullularla buluştu. Etkinlikte yapay zekâ özelinde çok sayıda tartışma yaşanırken, gökyüzünde de drone’ların oluşturduğu bir robot ile bir insanın elleri birbirine uzanarak, geleceği birlikte tasarlayacağımızın mesajını verdi.

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        #Ata Demirer
        #Brand Week Istanbul

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