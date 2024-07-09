Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ata Demirer'in yaz turnesi başlıyor

        Ata Demirer'in yaz turnesi başlıyor

        Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, kış sezonu boyunca kapalı gişe sahnelenen, 'Ata Demirer Gazinosu', yaz turnesine çıkıyor. BKM organizasyonuyla  11 Temmuz'da Ayvalık'ta başlayacak olan turne, 30 Ağustos'ta Antalya'da sona erecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 09:52 Güncelleme: 09.07.2024 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaz turnesi başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ata Demirer, usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestrasıyla Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterileriyle eğlenceyi açık hava sahnelerine taşıyor.

        Stand-up, film, albüm ve dizi projeleri ile ilklerin öncüsü olan, Komedi Gazinosu formatını günümüzde ilk kez sahnelere taşıyan, mizahın yıldız ismi Ata Demirer, 'Ata Demirer Gazinosu' ile; Ayvalık, Altınoluk, Bodrum, İzmir, Bursa, Çeşme, Kuşadası ve Antalya’da gerçekleşecek yaz turnesi ile 8 şehirde sevenleri ile buluşacak.

        REKLAM

        Yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri ile yaz boyunca sahnede olacak olan Ata Demirer, şakalarıyla seyirciye kahkahalar attıracak, bir yandan da özenle seçilmiş repertuvarıyla unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak.

        'Ata Demirer Gazinosu'nun turne takvimi şöyle;

        • 11 Temmuz... Ayvalık Amfi Tiyatro

        • 12 Temmuz... Altınoluk Amfi Tiyatro

        • 14 Temmuz... Bodrum Antik Tiyatro

        • 16 Temmuz... İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

        • 17 Temmuz... İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

        • 5 Ağustos... Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu

        • 11 Ağustos... Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

        • 12 Ağustos... Altın Güvercin Amfi Tiyatro (Kuşadası AVM)

        • 30 Ağustos... Antalya Açıkhava Tiyatrosu

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ata Demirer
        #ata demirer gazinosu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılacak
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Aşırı sıcaklar metal köprüyü 'bozdu'
        Aşırı sıcaklar metal köprüyü 'bozdu'
        Sonu gelmiyor! Bu sefer de 19 yaşında!
        Sonu gelmiyor! Bu sefer de 19 yaşında!
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Çocuklar için gitarını sattı
        Çocuklar için gitarını sattı
        Kendi hapishanesini yapan Pablo Escobar'a dair gerçekler!
        Kendi hapishanesini yapan Pablo Escobar'a dair gerçekler!
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarıları
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarıları
        Sürpriz teklif!
        Sürpriz teklif!
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Türksat 6A uzaya fırlatıldı
        Türksat 6A uzaya fırlatıldı
        Kopenhag'da 'çöp toplayan' turistlere ödül verilecek
        Kopenhag'da 'çöp toplayan' turistlere ödül verilecek
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Ümraniyespor'da Anelka depremi!
        Ümraniyespor'da Anelka depremi!
        Habertürk Anasayfa