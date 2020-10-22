Ata Botanik Parkı'nda sonbahar renkleri!

"SONBAHARDA RENK CÜMBÜŞÜ VAR"

Ailesiyle gezmeye gelenlerden İbrahim Turgut da daha önce parkı kış aylarında gezdiğini, sonbaharda ise ilk defa geldiğini anlattı. Parkın görülmeye değer yerlerden bir tanesi olduğuna işaret eden Turgut, şöyle konuştu:

"Bu mevsimde buraya ilk defa geldik. Çevresi, ve peyzajıyla gerçekten ilimize değer katan görülmeye değer bir yer. Çocuklarınızla hafta sonu gelip burayı ziyaret etmelisiniz çünkü sonbaharda gerçekten renk cümbüşü var. Küçük hayvanat bahçesi çocuklar için çok eğlenceli. Fotoğraf içinde ayrı ayrı mekanlar var. Burada her şey düşünülmüş."