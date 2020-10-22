Ata Botanik Parkı'nda sonbahar renkleri!

Erzurum'da yapay gölet, hayvanat bahçesi ve özellikle sonbahar aylarında farklı renk tonlarını içinde barındıran Ata Botanik Park, dünyaevine giren çiftlerin yanı sıra özel anlarını ölümsüzleştirmek isteyenleri güzellikleriyle büyülüyor. AA'nın haberine göre Yakutiye ilçesindeki Atatürk Üniversitesi'ne ait olan parkta, farklı familyalardan ağaç, çalı ve çiçek olmak üzere 150 bitki çeşidi yer alıyor. Yapay gölet, ahşap, köprü, pergola, kamelya, hayvanat bahçesi ve taşlı yollardan oluşturulan botanik park, 2006 yılında 350 dönüm arazi üzerine kuruldu. Her geçen gün insanların daha çok ilgisini çekmeyi başaran park, özellikle kış ve sonbahar aylarında akın akın gelen ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
Sonbahar aylarında sarı, kırmızı, mor ve yeşil ile renk cümbüşüne dönen ağaçlarıyla doğaya ayrı renk katan park, hafta sonu tatilini fırsat bilenlere sonbaharın renkleri içinde manzara izleme olanağı sağlıyor. Parkın rengarenk doğası ve güzelliklerini değerlendirmek isteyen ziyaretçilerin yanı sıra düğün fotoğrafçıları da "doğal stüdyo" olarak kullandıkları yüzlerce alanda çiftlerin en mutlu anlarını ölümsüzleştiriyor.
"BURASI ADETA BULUNMAZ BİR CENNET"
Düğün hazırlığı kapsamında dış çekim için Ata Botanik Park'ı tercih eden Alperen Tedik, doğal bir alanda fotoğraf çektirmek için parka geldiklerini söyledi. Fotoğraflarını arka fondaki tabiatla çektirmek istediklerini belirten Tedik, "Doğu Anadolu'da böyle bir yeri bu bulmak çok nadir. Burası tabiatı ve fotoğraf çekiminde özellikle gelinlerin tercihi. Biz de fotoğraflardaki anlarımızı ölümsüzleştirmek için buradayız. Burası adeta bulunmaz bir cennet" dedi.
Tedik, parkta sonbaharın ayrı güzelliğine şahitlik ettiklerini ifade ederek, "Her ay olduğu gibi sonbaharda da ayrı bir güzellik var. Kışa hazırlık yapıyoruz ama şansımızla sonbaharın güzelliklerini yaşıyoruz. Gelecek olanlara tavsiye ediyorum. Çoğu yerde olmayan bitki çeşitleri, renk tonlamaları ve yapay havuzlar bunlar her yerde bulunacak şeyler değil. Bu konuda biz çok şanslıyız" diye konuştu.
"SONBAHARDA RENK CÜMBÜŞÜ VAR"
Ailesiyle gezmeye gelenlerden İbrahim Turgut da daha önce parkı kış aylarında gezdiğini, sonbaharda ise ilk defa geldiğini anlattı. Parkın görülmeye değer yerlerden bir tanesi olduğuna işaret eden Turgut, şöyle konuştu:
"Bu mevsimde buraya ilk defa geldik. Çevresi, ve peyzajıyla gerçekten ilimize değer katan görülmeye değer bir yer. Çocuklarınızla hafta sonu gelip burayı ziyaret etmelisiniz çünkü sonbaharda gerçekten renk cümbüşü var. Küçük hayvanat bahçesi çocuklar için çok eğlenceli. Fotoğraf içinde ayrı ayrı mekanlar var. Burada her şey düşünülmüş."
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