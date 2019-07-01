ATA AÖF üç ders sınav tarihi açıklandı. ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

Daha önce 15-16 Haziran'da yapılacağı ilan edilen Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavı, ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS sınavıyla aynı tarihe rastlamasıyla nedeniyle 29-30 tarihlerine alınmıştı. ATA AÖF bahar yarı yılı bütünleme sınavlarında başarısız olan ve mezun olamayan öğrencilerin üç ders sınavı bekleyişleri bitiyor. Üç ders sınav tarihleri belli oldu. Peki ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ATA AÖF üç ders sınavı sınav merkezi tercihi 01-02 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. ATA AÖF tarafından yayınlanan Akademik Takvim'e göre ATA AÖF 3 ders sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde saat 09:30'da yapılacak.

SINAV SONUÇLARINA NASIL ULAŞILACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ATA AÖF OBS sistemine giriş yapılabilmektedir.