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        Haberler Gündem ATA AÖF SINAV TARİHLERİ | 2023-2024 Güz dönemi ATA AÖF sınavları ne zaman hangi gün yapılacak? ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

        Güz dönemi ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

        Güz dönemi ATA AÖF sınav tarihleri ve sınav giriş yerleri belgesi, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2023-2024 ATA AÖF sınav takvimi ile Güz dönemi sınav tarihleri açıklandı. Sınav hazırlıklarına sürdüren öğrencilerin gözü ATA AÖF sınav giriş belgesine çevrildi. İşte 2023 ATA AÖF Güz Yarıyılı ara sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 14:35 Güncelleme: 15.11.2023 - 14:35
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        • 1

          Güz Dönemi ATA AÖF sınav tarihleri için geri sayım başladı. Atatürk Üniversitesi tarafından yayınlanan sınav takvimine göre Güz yarıyılı ATA AÖF sınav tarihleri belli oldu. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ATA AÖF Güz dönemi ara sınavları üç oturumda gerçekleştirilecek. Güz dönemi vize sınavları için adayların geri sayımı başlarken gözler "2023-2024 Güz dönemi ATA AÖF sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri belgesi yayınlandı mı?" sorusuna çevrildi. İşte 2023-2024 Güz dönemi ATA AÖF sınavsınav giriş belgesi ve tarihlerine ilişkin merak edilenler...

        • 2

          ATA AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

          ATA AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz yayınlanmadı. ATA AÖF sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağına dair net bir açıklama bulunmazken; sınav belgesinin vize tarihinden bir hafta 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Konuya dair resimi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        • 3

          ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

          ATA AÖF sınav giriş belgeleri, "https://obs.atauni.edu.tr/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. ATA AÖF sistemine kayıtlı olan öğrenciler, T.C kimlik numarası ve şifre bilgileriyle sınav giriş belgelerini görüntüleyip çıktı olarak alabilecek.

        • 4

          ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ

          2023-2024 eğitim öğretim yılı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF güz dönemi akademik takvimi yayınlandı.

        • 5

          ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          ATA AÖF ara (vize) sınavları 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek.

        • 6

          Sınav oturum tarihleri şöyle olacak;

          I.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 09.30

          II.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 14.00

          III.Oturum 26 Kasım 2023 Saat: 15.00

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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