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        Haberler Yaşam ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

        ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi ATA AÖF sınav sonuçları sorgulanıyor. 27-28 Nisan tarihleri arasında bahar dönemi ATA AÖF vize sınavları yapılacak olup sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 12:52 Güncelleme: 27.04.2024 - 12:52
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          ATA AÖF sonuçları bahar dönemi vize sınavları sebebiyle gündeme geliyor. ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarının, vize sınavlarının tamamlanmasının ardından yayınlanması beklenirken ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır sorusuna yanıt aranıyor. ATA AÖF sınav sonuçlarının önceki yıllara bakıldığında sınavların tamamlanmasını ardından 2 hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

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          ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

          ATA AÖF sınav sonuçlarının önceki yıllara bakıldığında sınavların tamamlanmasını ardından 2 hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

          ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

          Bu bilgilere göre sonuçların 13 Mayıs'a kadar açıklanması bekleniyor.

          ATA AÖF SINAV TARİHLERİ 2024

          ATA AÖF vize sınav oturum saati ve tarihi şu şekilde:

          Bahar dönemi ATA AÖF vize sınavları 27-28 Nisan günlerinde düzenlenecek. Üç oturum halinde olacak sınavın ilki 27 Nisan saat 09:30'da, ikinci oturum 27 Nisan 14:00'da, üçüncü oturum da 28 Nisan 14:00'de uygulanacak.

        • 3
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