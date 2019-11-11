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ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı! 2019 - 2020 ATA AÖF sınav tarihleri ne zaman?

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı. ATA AÖF öğrencileri, sınav yerlerini öğrenmek için obs.atauni.edu.tr adresinden sorgulama işlemi yapabiliyor. Peki 2019 - 2020 ATA AÖF sınav tarihleri ne zaman? İşte ATA AÖF sınavı detayları...

11.11.2019 - 15:00 | Güncelleme: Gündem
ATA AÖF sınav giriş belgesi

ATA AÖF yani Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne giden öğrenciler final sınavı heyecanı yaşıyor. Final sınavı için hazırlıklarını tamamlayan ATA AÖF öğrencileri için sınav giriş belgeleri belirlendi. Sınav yerlerini öğrenen öğrenciler, sınav sabahı sürpriz yaşamamak için gidiş güzergahlarını araştıracak. İşte 2019 ATA AÖF final sınavı ile ilgili detaylar...

 

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI

ATA AÖF final sınavı için, sınav yerleri öğrencilerin erişimine açıldı. Sınav anında mağduriyet yaşanmaması için öğrencilerin yanlarında, Sınav Giriş Belgesi, Nüfus Cüzdanı ya da Pasaport bulundurması gerekiyor.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sürücü belgesi, meslek kimlik kartı vb. kimlik kartlarıyla sınava giriş yapılamıyor.

ATA AÖF SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF 1. Dönem ara sınavları, 16-17 Kasım 2019 tarihlerinde yapılacak.

2019 - 2020 ATA AÖF SINAV TARİHLERİ

 

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