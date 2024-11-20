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        Haberler Bilgi Yaşam ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA obs.atauni.edu.tr || 2024-2025 ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? ATA AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

        ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? ATA AÖF vize sınavları ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav tarihleri takvimi belli oldu. Takvime göre güz dönemi ara (vize) sınavları, 2 günde tamamlanacak. Geri sayım başlarken öğrenciler ''ATA AÖF sınav giriş belgesi 2024 yayınlandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Öğrenciler, sınava girilecek okulun adı, adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgilerin yer aldığı sınav giriş belgeleri olmadan sınavlara alınmayacak. Peki ATA AÖF vize sınavları ne zaman, Atatürk Üniversitesi sınav yerleri belli oldu mu, nasıl öğrenilir? İşte, 2024-2025 ATA AÖF sınav tarihleri takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 15:45 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:45
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        • 1

          Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınavları için geri sayım başladı. Takvime göre güz dönemi ATA AÖF ara (vize) sınavları sınavları 2 günde düzenlenecek ve yüz yüze yapılacak. ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri obs.atauni.edu.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Peki, 2024 ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, Atürk Üniversitesi sınav yerleri belli oldu mu, nasıl öğrenilir? İşte, ATA AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı ve sınav tarihleri takvimi…

        • 2

          ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

          ATA AÖF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı.

          ATA AÖF vize sınav yerleri ile ilgili Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’nden resmi bir açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          ATA AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

          Üniversiteden gelen duyuru sonrası ATA AÖF sınav giriş belgesi obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

          Öğrenciler, sınav giriş belgelerini ÖYS (Öğrenme Yönetim Sistemi) üzerinden yada obs.atauni.edu.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile alabilecek.

          ATA AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

          Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2024-2025 Öğretim Yılı sınav takvimi ile beraber ATA AÖF vize (ara) sınav tarihleri belli oldu.

          Buan göre ATA AÖF vize sınavları, 30 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        • 5

          ATA AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2024-2025

          Ara (vize) Sınavı

          I. Oturum 30 Kasım 2024 Saat 09.30

          II. Oturum 30 Kasım 2024 Saat 14.00

          III. Oturum 01 Aralık 2024 Saat 09.30'da uygulanacak.

          Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

          I. Oturum 11 Ocak 2025

          II. Oturum 11 Ocak 2025

          III. Oturum 12 Ocak 2025

        • 6

          Bütünleme Sınavı

          I. Oturum 15 Şubat 2025

          II. Oturum 15 Şubat 2025

          III. Oturum 16 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak.

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