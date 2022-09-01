ATA AÖF kayıt yenileme ile ilgili bilgiler bir kez daha merak konusu oldu. Binlerce öğrencinin heyecanla araştırdığı söz konusu başvurulara dair bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. Peki, AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman?