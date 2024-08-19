ONLİNE KAYIT SİSTEMİ (OKS) ÜZERINDEN KAYIT NASIL YAPILIR?

YKS sonuçları ile Fakülteye yerleşen ancak 2008 veya daha önceki yıllarda mezun olan ve e-Devlet üzerinden kayıt yaptıramayan öğrenci adayları, 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında materyal ücretini Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına ya da kullanıcı adı ve şifre T.C. Kimlik Numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak ödeyebilirler.

Materyal ücretini ödedikten sonra Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi web sayfasında bulunan Online Kayıt Sistemi üzerinden kayıt işlemlerini yapabilirler.

Belgelerin en son 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında posta veya kargoya verilmesi gerekmektedir. (Belgelerin Fakülteye ulaştığı tarih değil, posta/kargoya verildiği tarih önemlidir.)

OKS üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirecek öğrenci adayları alacakları “Kayıt Bilgi Formu” çıktısı ile birlikte mezuniyet belgesinin aslı gibidir onaylı suretini elden ya da posta yolu ile Fakültemize ulaştırmaları gerekmektedir.

Kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilerimiz SMS ile bilgilendirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sisteminde lise mezuniyet bilgisi bulunan öğrencilerin kayıt işlemleri otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin herhangi bir evrak göndermesine gerek yoktur.