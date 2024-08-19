ATA AÖF kayıt tarihleri takvimi: 2024 ATA AÖF kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir?
2024 YKS tercih sonuçlarına göre bir programa yerleşen adaylar için üniversite kayıt süreci başladı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'ndeki bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar da ATA AÖF kayıt tarihleri takvimi için arama motorlarına yöneldi. Kayıtlar, e-Devlet üzerinden yapılacak. E-Devlet üzerinden kayıt yaptıramayan öğrenci adayları ise Online Kayıt Sistemi (OKS) üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, 2024 ATA AÖF kayıtları başladı mı, nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte ATA AÖF kayıt ekranı…
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ATA AÖF kayıt tarihleri 2024 üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. YKS tercih sonuçlarına göre bir programa yerleşen adaylar 19-23 Ağustos tarihleri arasında üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’ndeki programlara yerleşen öğrenciler ise ‘’2024 ATA AÖF kayıtları başladı mı, nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?’’ sorularını gündeme taşıdı. İşte, ATA AÖF kayıt ekranı ve sürece ilişkin merak edilen tüm detaylar...
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ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATA AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ile fakülte programlarına yerleşen öğrenciler için duyuru yayımladı.
Buna göre, 2024 YKS sonuçları ile ATA AÖF önlisans veya lisans programlarına yerleştirilen öğrenci adayları, elektronik kayıt işlemlerini (E-Devlet yolu ile) 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapabilecek.
e-Devlet üzerinden kayıt yaptıramayan öğrenci adayları ise 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında "Online Kayıt Sistemi" üzerinden veya "Fakülteye Doğrudan Başvuru" yollarından birini kullanarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
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ONLİNE KAYIT SİSTEMİ (OKS) ÜZERINDEN KAYIT NASIL YAPILIR?
YKS sonuçları ile Fakülteye yerleşen ancak 2008 veya daha önceki yıllarda mezun olan ve e-Devlet üzerinden kayıt yaptıramayan öğrenci adayları, 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında materyal ücretini Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına ya da kullanıcı adı ve şifre T.C. Kimlik Numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak ödeyebilirler.
Materyal ücretini ödedikten sonra Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi web sayfasında bulunan Online Kayıt Sistemi üzerinden kayıt işlemlerini yapabilirler.
Belgelerin en son 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında posta veya kargoya verilmesi gerekmektedir. (Belgelerin Fakülteye ulaştığı tarih değil, posta/kargoya verildiği tarih önemlidir.)
OKS üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirecek öğrenci adayları alacakları “Kayıt Bilgi Formu” çıktısı ile birlikte mezuniyet belgesinin aslı gibidir onaylı suretini elden ya da posta yolu ile Fakültemize ulaştırmaları gerekmektedir.
Kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilerimiz SMS ile bilgilendirilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sisteminde lise mezuniyet bilgisi bulunan öğrencilerin kayıt işlemleri otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin herhangi bir evrak göndermesine gerek yoktur.
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LİSEDEN HENÜZ MEZUN OLAMAMIŞ ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.
Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2024 tarihi mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinden bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adayların ise mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde, asıl kayıtları yapılacaktır.
Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
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DERS KAYDI NASIL YAPILIR?
Akademik takvimde belirtilen tarihlerde materyal ücretini yatırarak kesin kayıt işlemini tamamlayan birinci sınıf öğrencilerimizin ders kayıtları Fakültemiz tarafından yapılacaktır.
Sonraki yıllarda (ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta) öğrencilerimiz akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıtlarını (alacakları derslerin seçimini) kendileri yapacaklardır.
Ders alma takvimi içerisinde materyal ücreti yatırıp ders kaydı yapmayan/yapamayan öğrencilerimizin ders kayıtları 30 krediye kadar Fakültemiz tarafından atanacaktır. Atanan bu derslerden öğrencilerimiz isterse belirlenen ders seçme tarihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.
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KAYIT İÇİN GÖNDERİLMESİ GEREKEN BELGELER
Kayıt Bilgi Formu
Adayın lise mezuniyet belgesi veya herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı öğrenci/mezuniyet belgesinin resmi “aslı gibidir” onaylı sureti.
Kredisi tamamlanmayan ve mezuniyet işlemi gerçekleşmemiş olan Lise öğrencileri için “Çıkma Belgesi”.
Gazilerin, şehit ve gazilerin birinci dereceden yakınları (eş ve çocukları)
İlgili kurumlardan alacakları “Durum Belgesi”nin aslı ya da barkodlu e-Devlet çıktısı,
Taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçe2,
Nüfus kayıt örneği.
En az %40 engel durumu olan öğrenciler;
Durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter onaylı örneği,
Taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçe,
Nüfus cüzdanı fotokopisi.
YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi olmayan öğrenciler;
Onaylı transkript belgesi.
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