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        Haberler Bilgi Gündem ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?

        ATA AÖF bütünleme tarihleri: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi bütünleme sınavları için geri sayım başladı. Final sınavlarının tamamlanmasının ardından, ATA-AÖF bütünleme tarihleri gündemdeki yerini aldı. ATA AÖF bütünlemesi sınav giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce yayımlanması bekleniyor. İşte 2024 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 23:49 Güncelleme: 21.06.2024 - 23:49
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        • 1

          ATA AÖF bahar dönemi finalleri 1-2 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde uygulandı. ATA AÖF finallerinin ardından bütünleme sınavı tarihleri öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?" İşte 2024 ATA AÖF bütünleme tarihleri...

        • 2

          ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

          ATA AÖF bütünleme sınavlarının giriş belgeleri henüz paylaşılmadı. Sınavdan yaklaşık 10 gün önce yayımlanması bekleniyor.

        • 3

          ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

          ATA AÖF bütünleme sınavı takvimi netleşti. Akademik takvimde yer alan bilgilere göre;

          Gün Dönemi Bütünleme Sınavı 6-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

        • 4
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