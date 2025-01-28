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        ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 güz dönemi sınav tarihleri belli oldu. Şubat ayında uygulanacak olan ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi ise obs.atauni.edu.tr üzerinden alınacak. İşte ATA AÖF bütünleme sınav tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 15:40 Güncelleme: 28.01.2025 - 15:40
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          ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri açıklandı. Üç oturumda yapılacak olan ATA AÖF bütünleme sınavları için Şubat ayı işaret edildi.

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          ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

          ATA AÖF bütünleme sınavları, 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak. 1. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'da, 3. oturum ise saat 15.00'da başlayacak.

          ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

          15-16 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan Bütünleme Sınavı giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr üzerinden alınacak.

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          Sayfada yer alan duyurular kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz.

          Atatürk Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi obs.atauni.edu.tr üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar sınav giriş belgesi ile beraber sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve sınav kurallarına ulaşabilecek.

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