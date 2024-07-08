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        Haberler Bilgi Yaşam ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları sorgulama ekranı

        ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları sorgulama ekranı

        ATA AÖF bütünleme sınavları 6-7 Temmuz tarihlerinde yapıldı. Bahar dönemi Ata AÖF bütünleme sınavı soru ve cevap anahtarı PDF olarak yayınlandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavları sonrası ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır sorusuna yanıt aranıyor. İşte ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 14:09 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:16
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        • 1

          ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar başladı. ATA AÖF bütünleme sınavları, 6-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapıldı. Soru ve cevapların ise bir hafta içerisinde duyurulması bekleniyor. Peki ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları sorgulama ekranı

        • 2

          ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

          ATA AÖF final (yarıyıl sonu) sınavları 6-7 Temmuz tarihlerinde tamamlandı. Bütünleme sınav sonuçları için henüz tarih açıklaması gelmedi.

          Öte yandan geçmiş yıllar baz alındığında sonuçların, iki hafta içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

          ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

          ATA AÖF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 10 Temmuz 2024 Çarşamba Günü saat 12.00'a kadar itiraz edebilirsiniz.

          ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        • 3

          ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

          ATA AÖF'de başarı baraj notu, 4.00 üzerinden 2.00 olarak belirlenmiştir. Kısmen veya tamamen sınıf geçme ve/veya yıllık sistem uygulanan birimler hariç olmak üzere, son hesaplanan AGNO’su ile bir önceki AGNO’su başarı baraj notunun altında olan öğrenci başarısız sayılır.

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