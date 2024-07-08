ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

ATA AÖF'de başarı baraj notu, 4.00 üzerinden 2.00 olarak belirlenmiştir. Kısmen veya tamamen sınıf geçme ve/veya yıllık sistem uygulanan birimler hariç olmak üzere, son hesaplanan AGNO’su ile bir önceki AGNO’su başarı baraj notunun altında olan öğrenci başarısız sayılır.