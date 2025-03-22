At sırtında yolculuk yapan İspanyol hacı adayları Beştepe Millet Camisini ziyaret etti

Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki at sırtında hac yolculuğu geleneğini canlandırmak amacıyla İspanya'dan yaklaşık 5 ay önce yola çıkan Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez Beştepe Millet Camisi'ne geldi.

Burada namaz kılan İspanyol hacı adayları, daha sonra cami bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

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Hacı adaylarından Abdallah Hernandez, AA muhabirine çok zorlu bir yolculuğun ardından geldikleri Türkiye'de rahata kavuştuklarını söyledi.

"TÜRKİYE'YE GELDİĞİMİZDE KENDİMİZİ EVİMİZDE HİSSETTİK"

Geçtikleri Avrupa ülkelerinde birçok sorun yaşadıklarını belirten Hernandez, "Türkiye'de polis bize rehberlik etti, yolda öncülük etti. Bizleri koruyup iftara da davet ettiler. Gayet sıcak davrandılar. Geçtiğimiz köylerdeki insanlar da bizi çok sıcak karşıladılar. Türkiye'ye geldiğimizde kendimizi evimizde hissettik." dedi.

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Hernandez, hac yolculuğunu tamamlamak için Suriye ve Ürdün üzerinden Suudi Arabistan'a geçmeyi planladıklarını dile getirdi.

Hacı adayları daha sonra Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen ramazan etkinliklerini yerinde inceledi ve Millet Kütüphanesi'ni gezdi.

İspanyol hacı adayları, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfınca (TÜRGEV) Hamamönü'ndeki Güzel İşler Fabrikası'nda düzenlenen etkinlikte başkentlilerle bir araya geldi.

Burada yolculuğa nasıl başladıklarını, atlara olan ilgilerini ve yol boyunca karşılaştıkları olayları anlatan hacı adayları, katılımcıların sorularını cevapladı.