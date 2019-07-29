Güvenlik kamerasına yansıdı

29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, geçen cuma günü Altındağ ilçesinde bir parkta meydana geldi. B.B. ve A.B. kardeşler, kuzenleri G.K.'yi de alarak at binmek için parkta ailelerinin yanından uzaklaşıp, parkurda sıraya girdi. İki kardeş kuzenlerini ata bindirmek isterken iddiaya göre Alper G., sıranın kendilerinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine tartışma çıktı.
Tartışma büyürken, Alper G.'nin yanında bulunan Pınar B., genç kıza tokat attı. B.B.'nin karşılık vermek istemesi üzerine de Alper G., genç kıza yumruk attı. Bu sırada kucağında kuzeni bulunan A.B., araya girmek istedi. Ortalık bir anda karışırken Alper G., A.B. ve kucağındaki küçük G.K.'ye de yumruk attı. Alper G. ve Pınar G.'nin yanında bulunan birisi kadın 2 kişi daha kavgaya karıştı. Araya giren bilet görevlileri ve çevredekiler, tarafları ayırdı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kavga, parktaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavga sırasında A.B.'nin kucağında bulunan 1,5 yaşındaki yeğeninin aldığı darbe de görüntüde yer aldı. A.B.'nin, aldığı darbenin ardından yeğenini yere bırakıp, yanına gelen küçük bir yakınına verdiği görüldü. Polis, kavgaya karışan Alper G., Pınar G. ve yanlarındaki iki kişiyi polis merkezine götürürken, vücutlarının çeşitli yerlerinde darp izleri oluşan iki kardeş ve yeğenleri, aileleri tarafından hastaneye götürüldü. Darp raporu aldıktan sonra da polis merkezine giderek şikayetçi oldular. Alper G. ve yakınları da kendilerine hakaret edildiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Taraflar, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
'YEĞENİME İKİ YUMRUK ATTILAR'
Yaşadıklarını anlatan B.B. adlı genç kız, Alper G. adlı kişinin oğlunu ata bindirdikten sonra tekrar sıranın kendilerinde olduğunu söylediğini belirterek, şöyle konuştu:
"Adam bana gelip 'git, hayatını yaşa' dedi. Tartışma sırasında yaşlı bir kadın geldi, 'sen nasıl konuşuyorsun?' dedi. Sonra genç bir kadın geldi, bana tokat attı. Kocası saçımı tuttu. Erkek kardeşimin kucağındaki 1,5 yaşındaki yeğenime iki yumruk attılar, benim saçımdan tuttular, suratıma tokat atıp, yerde sürüklediler, boynumu çizdiler, yerde tekmelediler. Şu anda kaburgalarım, her yerim acıyor. Darp raporu da aldık, şikayetçiyim. Hiçbir şekilde şikayetimi geri almayacağım."
'AYIRMAYA GİRMİŞTİM'
A.B. de "Kucağımda yeğenim vardı. Ayırmaya girmiştim. Hem bana hem de kucağımda bulunan yeğenime yumruk attı" dedi.
Alper G. de polisteki ifadesinde B.B.'nin kendilerine hakaret ve tehditte bulunması üzerine kavganın çıktığını iddia etti.
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