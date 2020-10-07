Pek çok baharat ve acı chili biberin bulunduğu marinasyon karışımı içerisinde olabildiğince uzun bir süre bekletilen Asya somon, ızgarada pişirildikten sonra noodle eşliğinde servis ediliyor.

ASYA SOMON İÇİN GEREKEN MALZEMELER:

2 adet somon fileto

Tuz

Zeytinyağı

SOS İÇİN;

3 yemek kaşığı soya sos

2 yemek kaşığı bal

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı su

ASYA SOMONU YAPILIŞI:

Öncelikle sosumuz için sırasıyla 2 yemek kaşığı süzme balını, 2 yemek kaşığı su ile birlikte seyreltin. 1 sarımsağı ezin. 3 yemek kaşığı soya sosu ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Hazırladığımız bu sostan, 3 yemek kaşığı kadar somonlara ekleyip, 2 saat kadar buzdolabında marine edin. Sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize filetoları alıp, üzerine tuz ve zeytinyağı gezdirin. Üzerini de yağlı kağıtla kapatıp, 200 derece fırında kendi buharında pişirin. Balıkları servis ederken, üzerine kalan soya sosunuzu ekleyin. Üzerine yeşil soğan ve susam ekleyerek lezzetlendirin. Afiyet olsun…

PÜF NOKTASI:

Dağılmadan pişmesi için, fileto somon üzerindeki deriyi almayın.

Balıkları, çok kurutmamaya özen gösterin.