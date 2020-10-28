Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 53 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 375 bin 180'e çıktı.
Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 61 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 114'e yükseldi.
Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 329 bin 111'ye ulaştı.
- Bangladeş
Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1493 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 403 bin 79'a çıktı.
Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 23 kişinin ölümüyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 861'e yükseldi.
Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 319 bin 733 kişi de iyileşti.
Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.
- Singapur
Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.
Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 987'ye yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 57 bin 883 kişi iyileşti.
Bakanlık, salgının ortaya çıkmasının ardından Kovid-19 vakalarının çoğunun ülkede "geçici çalışma izni"yle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.
- Hong Kong
Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 2 yeni Kovid-19 vakası kaydedilirken, virüs nedeniyle yaşamını yitiren olmadı.
Bugüne dek 5 bin 311 vaka tespit edilen Hong Kong'da, virüs nedeniyle 106 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 5 bin 53 kişi iyileşti.
- Tayland
Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 13 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.
Bugüne kadar 3 bin 759 vakanın görüldüğü Tayland'da bugüne kadar salgına yakalanan 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 561 kişi iyileşti.
Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.
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