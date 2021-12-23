2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 18. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam saat 23:00'de Fransa ekibi Asvel'e konuk oluyor. Temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

ASVEL FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Asvel Fenerbahçe Beko maçı karşılaşması bu akşam saat 23:00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

ASVEL FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI (23:00)