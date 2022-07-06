THY Euroleague takımlarından Fransız temsilcisi Asvel, Başantrenör T.J. Parker'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Parker'ın sözleşmesinin 2026 yılına uzatıldığı duyuruldu.

2020 yılından beri Asvel'i çalıştıran 38 yaşındaki başantrenör, 2 Fransa Ligi, 1 de Fransa Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

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