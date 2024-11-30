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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague ASVEL - Anadolu Efes: 97-82 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        ASVEL - Anadolu Efes: 97-82 (MAÇ SONUCU)

        Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 12. haftasında deplasmanda ASVEL'e 97-82 mağlup oldu. İlk yarıyı 8 sayı farkla önde kapatan lacivert-beyazlılar, ikinci yarıda hücumda adeta durunca parkeden farklı mağlup ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 01:09 Güncelleme: 30.11.2024 - 01:09
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        Efes, Fransa'da ikinci yarıda yıkıldı!
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        THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 12. hafta maçında konuk olduğu ASVEL'e 97-82 mağlup oldu.

        İlk devreyi 55-47 önde kapatan lacivert-beyazlılar, 50-27'lik ikinci yarı skoruyla rakibine 15 sayı farkla boyun eğdi.

        Fransız ekibinde Lauvergne 18, Maledon ve De Colo ise 17'şer sayıyla galibiyette başrol oynarken, Anadolu Efes'te 20 sayı kaydeden Beaubois maçın en skorer ismi oldu.

        Anadolu Efes bu sonuçla EuroLeague'de 6. mağlubiyetini aldı. ASVEL ise 4. kez galip geldi.

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