KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Aşurenin içerdiği fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar yüksek miktarda omega 3 içerdiğinden bu sayede kolesterolü düşürüyor, kalp ve damar sağlığını koruyor. Bu nedenle aşure, zengin içeriğinden dolayı kalp hastalarının tercih edeceği sağlıklı bir tatlı ancak günde bir kaseyi aşmamak gerekiyor.