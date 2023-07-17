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        Aşure Günü ne zaman ve ayın kaçında? Diyanet açıkladı: İşte 2023 Aşure Günü oruç tutulur mu?

        İslam aleminde Kurban Bayramı'nın ardından Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayı ve aşure günü için aramalar iyice arttı. Söz tarihe günler kala vatandaşlar en çok; Muharrem ayı ne zaman başlayacak ve aşure günü hangi gün idrak edilecek sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 00:19
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        • 1

          Muharrem Ayı ve Aşure Günü için artık kısa bir zaman kaldı. İslam dünyasında bu ayda tutulan oruçlar, pişirilip dağıtılan aşureler ve Kerbela'da Hz. Peygamber'in torunu Hz. Hüseyin ile beraber ailesi ve yanında bulunanlardan şehit olanların yad edilmesi başlıca ibadetlerin arasındadır.İşte, bu özel tarihlere dair bilinmesi gerekenler...

        • 2

          2023 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz Çarşamba günü başlıyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.

          Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

        • 3

          AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

          Muharrem ayının 10. gününde idrak edilen Aşure Günü bu yıl, 28 Temmuz 2023 tarihine denk geliyor.

        • 4

          MUHARREM AYINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİSELER

          - Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

          - Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,

          - Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,

          - Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

          - Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

          - Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,

          - Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,

          - Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,

          - Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...

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