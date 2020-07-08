Aşure Günü ya da Aşura Günü, hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. Muharrem ayında oruç ibadeti de yapılır. Aşure günü ne zaman? Aşure günü 2020 ne zaman başlıyor? Muharrem ayı tarihi merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından dini günler takvimi açıklandı.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2020?

1 MUHARREM 1442 20 AĞUSTOS-2020 PERŞEMBE HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1442 29 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ AŞURE GÜNÜ