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Aşure günü ne zaman? Aşure günü 2020 ne zaman başlıyor? Muharrem ayı tarihi

Aşure günü için artık geri sayım başladı diyebiliriz. Aşure günü ne zaman? Aşure günü 2020 ne zaman başlıyor? Sorusu vatandaşlar tarafından yanıtı araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı tarihi ve aşure günü tarihi açıklandı.

08.07.2020 - 10:00 | Güncelleme: ABONE OL
Aşure günü ne zaman

Aşure Günü ya da Aşura Günü, hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. Muharrem ayında oruç ibadeti de yapılır. Aşure günü ne zaman? Aşure günü 2020 ne zaman başlıyor? Muharrem ayı tarihi merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından dini günler takvimi açıklandı.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2020?

1

MUHARREM

1442

20

AĞUSTOS-2020

PERŞEMBE

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1442

29

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

AŞURE GÜNÜ

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