Heyecan verici bir polisiye aksiyon filmi Asura: Çılgınlar Şehri ile ilgili en çok araştırılan konuları derledik!



ASURA ÇILGINLAR ŞEHRİ FİLMİNİN KONUSU



Dedektif Han Do-Kyung'un (Jung Woo-Sung) karısı kanserdir. Han Do-Kyung karısı için asla yapmayacağı işler yapar ve yakalanır.Han Do-Kyung Park Sung-Bae'yi (Hwang Jung-Min) tutuklamak için savcılığa baskı yapar.

ASURA ÇILGINLAR ŞEHRİ OYUNCULARI

Jung Woo-sung

Hwang Jung-min

Ju Ji-hoon

Kwak Do-won

Jung Man-sik

Yoon Ji-hye

Kim Hae-gon

Oh Yeon-ah

Kim Soo-jin

Kim Won-hae

Kim Jong-soo