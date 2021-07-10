Hayatı belgesel oldu

15 Temmuz'un simge isimlerinin başında gelen Astsubay Ömer Halisdemir'in hayatı 'Ben Ömer' adıyla belgesel film haline getirildi. Belgesel, 53'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali'nin belgesel seçkisinde 'En İyi Belgesel' seçilmişti. Yönetmenliğini Mesut Gengeç'in yaptığı belgeselin ilk özel gösterimi İstanbul Valiliği ev sahipliğinde 14 Temmuz Çarşamba günü saat 19'da tarihi Atlas Sineması'nda yapılacak. Özel gösterime TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile iş, sanat ve spor dünyasından konuklar katılacak
15 Temmuz hain darbe girişimini engelleyen kahramanlarından Niğde Çukurkuyulu Astsubay Ömer Halisdemir'i tanımak ve tanıtmak amacıyla ise çarpıcı bir belgesel hazırlandı; 'Ben Ömer'...
Yönetmen Mesut Gengeç'in 2,5 aylık bir çalışma sonrası hazırladığı belgeselin çekimleri ise Niğde Çukurkuyu ve İstanbul'da gerçekleşti.
Ömer Halisdemir daha yeni toprağa verilmiş, şehit evinde taziyeler devam ederken, köyünde baba Hasan Hüseyin Halisdemir başta olmak üzere çocukluk arkadaşları, köylüleri, silah arkadaşları ve güvenlik strateji uzmanlarıyla röportajlar gerçekleştirdi. Belgesel içeriğine uygun olarak drama canlandırmalar yapıldı. Müzikleri, Kalan Müzik stüdyolarında Engin Arslan tarafından gerçekleşen belgeselin genel koordinatörlüğünü ve metin yazarlığını Bülent Günal yaptı. Ben Ömer'in proje sorumluluğu ve kurgusunda ise Yılmaz Aydın'ın imzası bulunuyor.
'Ben Ömer' belgeseliyle şehit Ömer Halisdemir hakkında bilinmeyenler, anı ve fotoğraflar ilk kez gün yüzüne çıkacak. Astsubay Ömer Halisdemir'in en büyük hayali neydi, ölümünden sonra hayali nasıl gerçekleşti? Şehit olduğu gün babasına telefonda ne söyledi? Gözleri yaşartacak ‘iki gül' hikâyesi neydi? Operasyonlara neden hep sazını götürürdü, en çok hangi türküleri çalar, söylerdi? gibi sorular 'Ben Ömer' belgeselinde yanıt buluyor.
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