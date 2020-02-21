DHA

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Astsubay Üstçavuş Ç.Ö. bilinmeyen nedenle eşi Ö.Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ç.Ö., tabancası ile eşine ateş açtı. Eşini tabanca ile vuran Ç.Ö., ardından aynı silahı başına dayayarak ateşledi.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yeni evlendikleri öğrenilen çiftin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.