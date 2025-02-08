Astrolog Hilal Saraç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'ye hakaretten tutuklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sosyal medya platformu X üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan astrolog Hilal Saraç tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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“X” platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ‘ye alenen hakaret eden “Hilal Saraç” isimli kişi hakkında re’sen soruşturma başlatılmış olup, adı geçen kişi gözaltına alınıp ifadesinin alınmasına müteakiben sevkedildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır.