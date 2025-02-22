Aston Villa-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Aston Villa'ya konuk oluyor. Ligde 25 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Chelsea, 43 puanla 6. sırada yer alırken, Aston Villa 39 puanla 9. sırada bulunuyor. Villa Park'ta oynanacak mücadele öncesinde, Aston Villa-Chelsea mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Aston Villa-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Aston Villa-Chelsea maçı öncesinde öne çıkan detaylar...
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Aston Villa-Chelsea maçı için nefesler tutuldu. Aston Villa, iç saha avantajını kullanarak rakibini puansız göndermek istiyor. Chelsea ise Aston Villa'yı mağlup ederek zirve takibini sürdürme hedefinde. Peki, "Aston Villa-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig Aston Villa-Chelsea maçı hangi kanalda?" İşte Aston Villa-Chelsea mücadelesinin yayıncı kuruluşu...
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ASTON VILLA-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Aston Villa-Chelsea maçı 22 Şubat Cumartesi bugün saat 20.30'da oynanacak.
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ASTON VILLA-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Villa Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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