Aston Villa-Chelsea maçı için nefesler tutuldu. Aston Villa, iç saha avantajını kullanarak rakibini puansız göndermek istiyor. Chelsea ise Aston Villa'yı mağlup ederek zirve takibini sürdürme hedefinde. Peki, "Aston Villa-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig Aston Villa-Chelsea maçı hangi kanalda?" İşte Aston Villa-Chelsea mücadelesinin yayıncı kuruluşu...