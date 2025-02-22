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        Haberler Bilgi Spor Aston Villa-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig Aston Villa-Chelsea maçı hangi kanalda?

        Aston Villa-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Aston Villa'ya konuk oluyor. Ligde 25 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Chelsea, 43 puanla 6. sırada yer alırken, Aston Villa 39 puanla 9. sırada bulunuyor. Villa Park'ta oynanacak mücadele öncesinde, Aston Villa-Chelsea mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Aston Villa-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Aston Villa-Chelsea maçı öncesinde öne çıkan detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 16:45 Güncelleme: 22.02.2025 - 16:45
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        • 1

          Aston Villa-Chelsea maçı için nefesler tutuldu. Aston Villa, iç saha avantajını kullanarak rakibini puansız göndermek istiyor. Chelsea ise Aston Villa'yı mağlup ederek zirve takibini sürdürme hedefinde. Peki, "Aston Villa-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Premier Lig Aston Villa-Chelsea maçı hangi kanalda?" İşte Aston Villa-Chelsea mücadelesinin yayıncı kuruluşu...

        • 2

          ASTON VILLA-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

          Aston Villa-Chelsea maçı 22 Şubat Cumartesi bugün saat 20.30'da oynanacak.

        • 3

          ASTON VILLA-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

          Villa Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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