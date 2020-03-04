Göz ışık ile temas halinde olduğu zaman net görmemizi engelleyen yaygın bir göz kusuru olan astigmat nedir? Astigmat çeşitleri nelerdir? Astigmat belirtileri nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

ASTİGMAT NEDİR?

Astigmat kornea adı verilen göz yüzeyinin ya da göz içinde bulunan göz merceğinin düzensiz kavislenmesine bağlı ortaya çıkan bir göz kusurudur. Astigmat ışığın retinada tam olarak odaklanamaması ve net olmayan bir görüntü vermesi ile sonuçlanır. Normal bir kornea top gibiorantılı bir yüzey eğriliğine sahiptir. Astigmatta ise bu yapıların yüzeyinde bir yumurtada olduğu gibi orantısız bir kavis bulunur.

ASTİGMAT NEDEN OLUR?

Gözde ,gelen ışık ışınları kırarak retinada odaklayan ve görüntü elde edilmesini sağlayan kornea ve lens adı verilen iki eğimli yüzey bulunur. Kornea,gözlerin ön yüzeylerini kaplayan şeffaf bir tabakadır. Lens ise gözün içinde bulunan,incelip kalınlaşarak yakın yada uzaktaki nesnelere odaklanmayı sağlayan şeffaf bir yapıdır. Göz kusuru olmayan bir gözde lens ve kornea pürüzsüz bir top yüzeyi gibi yuvarlak bir eğriliğe sahiptir. Kornea veya lens yumurta gibi kusurlu bir eğriliğe sahipse ışık ışınları düzgün kırılmaz bu sebeple bulanık görmeye başlanır.

ASTİGMAT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Baş ağrısı

Gözlerde kayma

Bulanık veya bozuk görme

Geceleri sürüş zorluğu

Göz tahrişi

Gözde sık sık arpacık çıkması

Göz yorgunluğu

Bu belirtiler görülüyorsa mutlaka bir göz doktoruna gitmenizde fayda var.

ASTİGMAT HASTALIĞI ÇEŞİTLERİ

Düzenli astigmat: En sık görülen astigmat türüdür. Kornea veya lensin yapısından kaynaklanır. Gözlük veya lens kullanılarak tedavi edilebilir.

Düzensiz astigmat: Kornea yaralanma sonucu veya kristal bir lensin yapısındaki bozulmadan meydana gelen bir astigmat türüdür. Nadir görülen bir astigmat türüdür. Lens kullanılması önerilmektedir.