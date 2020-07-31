Asteriks Ve Oburiks Sezar'a Karşı filmi izleyicisi ile buluşacak. Galyalı Asteriks'in maceralarını konu alan Asteriks ve Oburiks filmiyle ilgili ayrıntılar haberimizde...

ASTERİKS VE OBURİKS FİLMİN KONUSU NEDİR?

Asteriks ve Oburiks Sezar'a karşı (Fransızca orijinal adı: Asterix & Obelix Contre Cesar) 1999 tarihli, Pathe yapımı, Rene Goscinny ve Albert Uderzo'nun Galyalı Asteriks'in maceraları çizgi roman serisinden uyarlanan fantastik macera komedi filmi. Yönetmenliğini Claude Zidi, yapımcılığını Claude Berri üstlenmiştir. Başrollerinde Christian Clavier, Gérard Depardieu, Roberto Benigni, Claude Pieplu, Michel Galabru, Pierre Palmade, Laetitia Casta, Gortfried, John ve Marianne Sagebrach yer almaktadır. Ünlü Asteriks & Oburiks serisinin en sevilen filmlerinden biri olan “Asterix & Oburiks Sezar’a Karşı”, Fransız sinemasının gişe hâsılatı en yüksek filmlerinden bir tanesi.

ASTERİKS VE OBURİKS OYUNCULARI KİMLER?

Christian Clavier = Asteriks

Gérard Depardieu = Oburiks

Roberto Benigni = Lucius Yakaryusus (Fitnefücurus)

Claude Piéplu = Büyüfiks

Michel Galabru = Şef Toptoriks

Pierre Palmade = Kakofoniks

Gottfried John = Jül Sezar

Laetitia Casta = Farfara

Marianne Sägebrecht =Dediğimdediks

Jean-Pierre Castaldi = Boşbalonus (Kaius Salatus)

Jean-Yves Thual = Masteriks (Mathusalix) (Büyüfiks'in büyük büyük dedesi ve ustası.)

Daniel Prévost = Memoks (Palavriks)

Arielle Dombasle = Bayan Eskitopraks

Sim = Eskitopraks

Jean-Roger Milo = Tamotomatiks

Jean-Jacques Devaux = Palamutiks

Hardy Krüger junior = Trajikomiks

Didier Cauchy = Brutus