Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aslışah Alkoçlar, önceki gün arkadaşı ile birlikte yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Güzel havayı sahilde değerlendiren Alkoçlar'ın keyfinin oldukça yerinde olduğu görüldü.

Salgın nedeniyle yetkililerin "Maske ve eldiven kullanmadan sokağa çıkmayın" uyarılarına rağmen Alkoçlar'ın tedbir almaması dikkat çekti.

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