Aslışah Alkoçlar, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Spordan çıktığını ve bacaklarının bir hayli ağrıdığını söyleyen sosyetik güzel, ağır adımlarla da olsa meydan katında bulunan arkadaşlarının yanına gitti.

Bir restoranda kız arkadaşları ile bir araya gelen Alkoçlar, uzun süre oturduğu mekandan kalktıktan sonra kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmedi.

Öte yandan Alkoçlar, doğal güzelliği, sade ve şık giyim tarzıyla dikkat çekti.