        Haberler Magazin Aslıhan Malbora, Çağatay Ulusoy'un doğum gününü kutladı - Magazin haberleri

        Aslıhan Malbora, Çağatay Ulusoy'un doğum gününü kutladı

        Aslıhan Malbora, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Çağatay Ulusoy'un doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı bir videoyla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 22:27 Güncelleme: 23.09.2025 - 22:27
        Sevgilisinin doğum gününü kutladı
        Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, 35'inci yaşına girdi. Sevgilisi ve meslektaşı Aslıhan Malbora, Ulusoy'un yeni yaşını sosyal medyadan yaptığı sürpriz paylaşımla kutladı.

        Aslıhan Malbora, sevgilisini araba kullanırken çektiği kısa bir videoyu sosyal medyada paylaştı. Videoya Ulusoy’un doğum günü tarihini ve kırmızı kalp emojisini ekleyerek, romantik bir doğum günü kutlaması yaptı.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

        #Çağatay Ulusoy
        #Aslıhan Malbora

        Habertürk Anasayfa