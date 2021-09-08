HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 2017 Best Model birincisi ve oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Şıklığıyla dikkat çeken Karalar, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

22 yaşındaki Aslıhan Karalar, "Yeni projeler için görüşmeler yaptım. Tam net olan bir şey yok daha. Uzun süre ailemden uzak kaldım. Yeni bir projeye başlayana kadar ailemle zaman geçiriyorum." ifadelerini kullandı.