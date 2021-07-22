"GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Yeni sezon için yoğun bir tempoda görüşmeler yaptığını söyleyen Aslıhan Karalar, "Hem dizi, hem de sinema filmleri için gelen teklifler var. Şu aşamada bunlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor ancak henüz netleşen ve 'Şu projedeyim' diyebileceğim bir durum yok." demişti.