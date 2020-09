HABERTURK.COM

2017 yılında Best Model of The World güzellik yarışmasında birincilik tacını takan oyuncu Aslıhan Karalar, MAG Dergisi'ne konuştu.

Samimi açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki Karalar, "Süper kahraman olsam 'Tatlı Cadı'yı seçerdim. Burnumu oynattığımda bugünü unutup, pandemi öncesine dönmek isterdim" açıklamasını yaptı.

Tam bir aşk insanı olduğunu da ifade eden Karalar, "Doğaya, aileme ve işime olan aşkım büyük. Bir de sevdiceğim olursa, bu beni mutlu eder" şeklinde konuştu.