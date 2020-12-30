"GÜZEL TEKLİFLER VAR"

Karalar, gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olduğunu söylemişti.

Oyuncu, "Gelen güzel teklifler var. Ben de şu anda birkaç projeyi okuyorum. Hissettiğim, içime sinecek güzel bir proje olursa yeni yılda tekrar ekranlarda olmayı istiyorum" açıklamasını yapmıştı.