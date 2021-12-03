Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Aslıhan Gürbüz'ün 'taciz' isyanı: Bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! - Magazin haberleri

Aslıhan Gürbüz isyan etti: Bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var!

Daha önce kendisine gelen çirkin bir mesajı, "Biz susmayacağız, siz adam olacaksınız!" sözleriyle ifşa eden Aslıhan Gürbüz, bu kez kendisini ve yakın çevresini taciz eden kişiye isyan etti. Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü oyuncu, "Aylardır en yakın arkadaşlarımı hack'leyip, anneme, kardeşime, yakın çevreme ve bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Yavrum senin derdin bensem niye başka bir yol denemiyorsun? Niye insanlara musallat oluyorsun?" dedi

03.12.2021 - 10:36 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • "Bir Bulut Olsam" adlı diziyle ünlenen ve "Yahşi Cazibe", "Muhteşem Yüzyıl: Kösem", "Ufak Tefek Cinayetler" gibi birçok projede rol alan Aslıhan Gürbüz'ün (38) başı takıntılı hayranıyla dertte. Arkadaşlarını hack'leyerek kendisine ulaşmaya çalışan kişi, ünlü oyuncuyu isyan ettirdi.

  • "BANA ULAŞMAYA ÇALIŞAN BİR HIYAR VAR!"

    Konuyla ilgili Instagram hesabından sitem eden Gürbüz, "Aylardır en yakın arkadaşlarımı hack'leyip, anneme, kardeşime, yakın çevreme ve bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Yavrum senin derdin bensem niye başka bir yol denemiyorsun? Niye insanlara musallat oluyorsun?" ifadelerini kullandı.

  • "BOŞA UĞRAŞIYORSUN!"

    Aslıhan Gürbüz, ayrıca kendisini ve yakın çevresini taciz eden hayranına, "Ben mesajları okumadan siliyorum, boşa uğraşıyorsun." sözleriyle seslendi.

  • "BİZ SUSMAYACAĞIZ, SİZ ADAM OLACAKSINIZ!"

    İstanbul'un karmaşasından kaçıp Ege’ye yerleşen oyuncu, daha önce de taciz mesajını ifşa etmişti. Aslıhan Gürbüz, D.A.'nın çirkin mesajına sosyal medya hesabından yayınlayıp, "Biz susmayacağız, siz adam olacaksınız!" şeklinde konuşmuştu.

    İfşalandığını gördüğünde, "Dikkat çekmek için yazdım." diyen kişinin hadsizliğine tepki göstermeye devam eden oyuncu, "Burası dikkat çekeceğiniz bir yer değil." diye yanıt vermişti.

  • KÖY HAYATI YAŞIYOR

    Öte yandan Aslıhan Gürbüz, son dönemde pek çok ünlü isim gibi İstanbul'u terk etmiş ve kendisine bambaşka bir hayat kurmuştu.

    Oyuncu, iki tanesi bel fıtığı olmak üzere dört kez ameliyat geçirmişti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.