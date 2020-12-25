Aslıhan Gürbüz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları merak konusu oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi kadrosuna dahil olan Aslıhan Gürbüz, 'Kumru' karakterini canlandıracak.

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aslıhan Gürbüz (d. 16 Şubat 1983, Çanakkale),Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu.

16 Şubat 1983'de Çanakkale'de doğmuştur. Lisede bilgisayarlı muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Bir Bulut Olsam dizisinde ünlenmiştir. Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe'yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde Deniz, Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise Halime Sultan karakterlerini canlandırmıştır. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden Merve Aksak'ı canlandırdı.