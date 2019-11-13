13 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son dönemlerde magazin gündeminde sıklıkla karşılaştığımız konulardan biri de ünlülerin sosyal medya üzerinden taciz edilmesi... Yasemin Allen'in kendisine çirkin mesajlar atan sapığı ifşa etmesinin ardından başarılı Melis İşiten ve oyuncu Aslıhan Gürbüz de dahil oldu.
"PAYLAŞAMAYACAĞIM KADAR AĞIR TACİZLERİ VAR"
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, sosyal medya üzerinden kendisine taciz mesajları atan sapığın resimlerini paylaşarak ifşa etti. Kendisine, "Çok beğeniyorum seni. İlgini çekmek için abuk sabuk şeyler yazdım" şeklinde mesaj atan sapığı Gürbüz, "Şu sapık hesabı elden ele bir yayalım mı? Paylaşamayacağım kadar ağır tacizleri var" notuyla sosyal medya hesabından paylaşarak mahkemeye vermeye hazırlandığını açıkladı.
YASEMİN ALLEN: DİKKAT ÇEKMEK İÇİN KADINI TACİZ EDİYORLAR
Ünlü oyuncu Yasemin Allen, kendisini mail yolu ile taciz eden sapığı sosyal medya üzerinden ifşa ederek, "Bu sapığın paylaşamayacağım kadar ağır tacizleri var. Anne babalar evlatlarınızı iyi yetiştirin! Sonra dikkat çekmek için bir kadını taciz ediyorlar" demişti.
MELİS İŞİTEN: BEN SİZİN CİNSEL ORGANINIZI GÖRMEK ZORUNDA DEĞİLİM
Neredeyse ünlülerin kabusu haline gelmeye başlayan taciz mesajlarından yaka silken ünlü isimlerden biri de Melis İşiten oldu.
Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'dan boşanan Melis İşiten sosyal medya hesabından, "Haberiniz olsun diye söylüyorum. Cinsel olarak taciz edildiğim her mesajın sahibi savcılığa gidiyor. Haberiniz olsun yani. Eleştiri, linç, hakaret falan bunların hepsi canım ciğerim ama ben sizin cinsel organınızı görmek zorunda değilim" şeklinde taciz edildiğini belirterek isyan etmişti.
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