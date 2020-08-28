Tekrar Galatasaray'a transfer olan futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Geçtiğimiz aylarda Asil Aslan'ı kucağına alarak ikinci kez annelik duygusunu yaşayan Doğan, annesi Güler Doğan ve oğlu Hamza Arda ile birlikte meydan katındaki mağazaları dolaştı.

Kısa bir süre AVM'de kalan Aslıhan Doğan Turan, daha sonra objektiflere poz verdikten sonra evinin yolunu tuttu.