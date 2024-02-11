Arda Turan: Dostumuzun doğum gününü kutladık
Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan ile birlikte Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Turan, "Arkadaşlar iyi akşamlar. Yakın bir dostumuzun doğum günü vardı ona katıldık. Herkese iyi geceler diliyoruz" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Aslıhan Doğan Turan - Arda Turan çifti, Etiler'deki bir mekândaydı. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arda Turan; "Arkadaşlar iyi akşamlar. Yakın bir dostumuzun doğum günü vardı ona katıldık. Herkese iyi geceler diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Arda Turan, futbolculuk yıllarından hocası olan Fatih Terim'in Yunanistan takımı Panathinaikos'u çalıştırmasıyla ilgili olarak; "Hocamız gayet güzel ilerliyor. Gurur duyuyoruz" dedi. Çift, daha sonra otomobillerine binip oradan ayrıldı.