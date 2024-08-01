Aslı Zen'in Urla'daki evi yanma tehlikesi geçirdi

"DUA EDEREK BEKLİYORUZ"

Yaptığı sosyal medya paylaşımlarında, ormanda başlayan yangının evinin bulunduğu siteye doğru yaklaştığını belirten Aslı Zen; "Şu an panik haldeyiz. Urla'da yangın çıktı evimize çok yakın bir yerde. Allah, korusun. Site olarak önlemimize alacağız, çok dibimizde yangın. Kendimizi evin içinde kapattık, dışarıda kül yağıyor. Uçak ve helikopterler çalışıyor. Hayvanlarımızı kafesledik, bahçe sulamaları açıldı, bütün site çıkış kapıları açıldı. Dua ederek bekliyoruz. Ben son ana kadar kalacağım, kızımı araçla göndereceğim. Hem evimi hem doğayı korumak için yardım etmek istiyorum. Kolay değil çok zor" dedi.