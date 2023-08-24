Aslı Turanlı ile İzzet Antebi pişti oldu

Gecenin geç saatlerine kadar mekânda kalan İzzet Antebi, ise "Aslı Turanlı ile barıştınız mı?" sorusuna "Yanına gidip selam verdim, bu gayet doğal. Birlikte değiliz" şeklinde cevap verdi. İzzet Antebi'nin Aslı Turanlı'nın gönlünü almaya ve barışmaya çalıştığı, ünlü oyuncunun ise bu fikre şu an uzak olduğu öğrenildi.