"İKİ OYUN CEZA VERDİ"

Oyunda Proctor’ı idam edecekleri halat yamuktu ve ben de 'Yeter artık, düzeltin şunu!' diye bağırdım. Hoca da bana iki oyun ceza verdi.

Daha sonra doktora gittim ve terapiye başladım. Şu an her şey kontrolüm altında. Artık böyle bir takıntım yok.